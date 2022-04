Polens Präsident Andrzej Duda sowie die Staatschefs der drei baltischen Länder Litauen, Lettland und Estland befinden sich in der Ukraine auf dem Weg zu einem Treffen mit Präsident Wolodymyr Selenskyj.



"Unser Ziel ist es, Präsident Selenskyj und die Verteidiger der Ukraine in einem für das Land entscheidenden Moment zu unterstützen", sagt Dudas außenpolitischer Sprecher Jakub Kumoch der Agentur PAP. Die baltischen Staaten seien die wichtigsten Partner in Sicherheitsfragen in der Region. Polen sei der Organisator des Besuch und stelle auch in der Ukraine die Logistik und Sicherheit zur Verfügung.



Die Staatschef der vier EU- und Nato-Staaten waren bereits gestern Abend im polnischen Rzeszow zusammengetroffen.



