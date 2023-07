Kämpfer der "Legion Freiheit Russlands" und des "Freiwilligenkorps" posieren Ende Mai auf einem erbeuteten Panzer in der Nähe der nordukrainischen Grenze.

von Niels Kruse Die an der Seite der Ukraine kämpfende, russische Partisanen-Truppe "Legion Freiheit Russlands" kündigt neue Schläge gegen ihr Heimatland an. In einem Interview sprach Anführer "Casear" auch über das Ende der Herrschaft Wladimir Putins.

Eine angekündigte Überraschung ist genau genommen keine Überraschung, aber manchmal entwickelt sie genau deswegen erst ihre ganze Wucht. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass die Partisanen der "Legion für die Freiheit Russlands" einen Einsatz im Voraus ankündigen. "Es wird im nächsten Monat eine weitere Überraschung geben", gaben die russischen Soldaten bekannt, die auf Seiten der Ukraine gegen die Herrschaft von Kremlchef Wladimir Putin kämpfen. "Es wird unsere dritte Operation sein", so der Kommandeur, der sich Ceasar nennt, in einem Interview mit dem britischen "Observer". Danach werde eine vierte und eine fünfte geben. "Wir haben ambitionierte Pläne, wir wollen das gesamte Gebiet befreien."

Gouverneur musste mit Partisanen verhandeln

Es ist jetzt rund fünf Wochen her, als die Freiheitslegion zuletzt für Erstaunen im Westen und Entsetzen in Russland sorgte. Ende Mai hatten die wenige hundert Anti-Putin-Kämpfer zusammen mit der Rebellengruppe "Russisches Freiwilligenkorps" die Region um Belgorod an der ukrainischen Grenze überfallen. Damals war es Russland nicht gelungen, seine Grenze effizient zu beschützen. Obwohl viele Details vom Angriff auf russisches Gebiet unklar sind, wurde etwa bekannt, dass rund 4000 Bewohner ihre Häuser verlassen hatten und der Gouverneur der Region mit den Partisanen über die Freilassung von zehn gefangengenommen Soldaten verhandeln musste.

Ceasar, der Anführer der "Legion", beschreibt auch, wie leicht es gewesen sei, die Dörfer in der Nähe der Grenzregion Belgorod einzunehmen: "Die Grenzbeamten sind einfach abgehauen. Ich hatte keine Gelegenheit ihnen meinen russischen Pass zu zeigen". Über den Mann selbst ist nicht viel bekannt. Mit bürgerlichen Namen heißt er Maximillian Andronnikow, war Fitnesslehrer und Mitglied einer ultranationalistischen Gruppe namens "Russische Reichsbewegung". Zum Putin-Gegner wurde er mit der Annexion der Krim, nach Beginn des Krieges ging er in die Ukraine.

Werden die Partisanen von der Ukraine gesteuert?

Die Milizen feierten jede ihrer Operationen, "die auf dem Territorium Russlands stattfinden", als Erfolg. Denn sie "zwingt die Militärführung dazu, eine große Anzahl von Kräften zu genau dem Quadranten zu verlegen, und damit einige Teile der Front, Teile der Grenze freizulegen", wie der Anführer des "Freiwilligenkorps", Denis Kapustin, damals sagte. Er, als auch die Führung des "Legion für die Freiheit Russlands" gilt als mindestens rechtsextrem. Kapustin kam Anfang der 2000er als Flüchtling von Russland nach Deutschland und wurde vom Verfassungsschutz in Köln als einer der "einflussreichsten Neo-Nazis" bezeichnet.

Nach Ende der Kämpfe in Russland hatte der Kreml Bilder von "eroberten" Militärfahrzeugen der Rebellen veröffentlicht, die aber wahrscheinlich inszeniert waren. Sie waren amerikanischer Bauart, was Moskau zur Behauptung brachte, die "Legion" und das "Freiwilligenkorps" seien von der Ukraine und ihren westlichen Partnern ausgerüstet worden. Die Regierung in Kiew aber wies jede derartige Zusammenarbeit zurück. Wie genau die Rollen zwischen den offiziellen Truppen und den Partisanen verteilt sind, ist aber weitgehend unklar. Manche Beobachter glauben jedoch, die Gruppen seien eine Art PR-Aktion des ukrainischen Militärgeheimdienstes.

"Kapital aus Prigoschin-Meuterei schlagen"

Der Zeitpunkt einer neuen "bösen Überraschung" durch die "Legion für die Freiheit Russlands" ist nicht zufällig gewählt. Denn die Gruppe will nach Aussage von Anführer Ceasar "Kapital aus der Unruhe nach der Meuterei von Jewgeni Prigoschin schlagen". Ende Juni war der Chef der Söldnergruppe Wagner mit ein paar Tausend Soldaten über Rostow am Don Richtung Moskau gezogen und konnte dabei ohne nennenswerten Widerstand zwei Großstädte unter seine Kontrolle bringen. Obwohl der Kremlchef über den "Verrat" erzürnt war, sind Prigoschin und seine Soldaten bislang ungeschoren davon gekommen.

Prigoschins "Aufstand" habe Putin geschwächt, glaubt Caesar. So gebe es eine große Unzufriedenheit innerhalb des russischen Militärs, unter anderem wegen ausbleibenden Soldzahlungen. Putins Herrschaft hat Risse und ist instabil. "Es wird bis Ende 2024 kollabiert sein."

