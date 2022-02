Die Nato und die EU haben sich klar gegen Russland und auf der Seite der Ukrainie positioniert. Damit wird es einsam um Putin - könnte man meinen. Dabei kann sich der Staatschef einer Reihe von Unterstützern sicher sein. Ein Überblick:



Russland und Belarus sind enge Verbündete, der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko ist letztlich ein Stück weit abhängig vom östlichen Nachbarn und dem Wohlwollen Putins. Zuletzt hielten die beiden Länder gemeinsame Militärmanöver in Belarus ab.



Syriens Präsident Baschar al-Assad hat in einem Telefonat mit Putin Verständnis für den russischen Angriff auf die Ukraine gezeigt. "Was heute geschieht, ist eine Korrektur der Geschichte und die Wiederherstellung des Gleichgewichts in der Welt", zitiert Syriens staatliche Nachrichtenagentur Sana Assad.



Der iranische Präsident Ebrahim Raisi hält die Nato-Osterweiterung für eine Bedrohung Russlands - entsprechend zeigte er in einem Gespräch mit Putin Verständnis für Russlands Sicherheitsbedenken, wie die iranische Nachrichtenagentur Irna berichtet.



Venezuela stärkt Putin nach dem russischen Angriff den Rücken - und kritisiert, dass die Nato das Minsker Abkommen gebrochen habe.



Die Generäle der Militärjunta in Myanmar zeigen Verständnis für Putins Handeln. Russland arbeite daran, seine Souveränität zu festigen. "Der zweite Grund ist, dass das Land der Welt zeigen will, dass es eine Weltmacht ist", sagt Zaw Min Tun, ein Sprecher der Junta, dem Sender Voice of America (VOA).



Indiens Premierminister Narendra Modi hat Russlands Präsident Wladimir Putin zwar zu einem sofortigen Ende der Gewalt in der Ukraine aufgerufen - verurteilt den Angriff aber nicht. Auch Sanktionen hat Indien bisher nicht erlassen. Die beiden Länder unterhielten schon zu Zeiten der Sowjetunion enge Beziehungen. Indien ist auch strategisch stark mit Russland verbunden, da ein Großteil der indischen Militär-Hardware aus Russland stammt.



Die Volksrepublik China und Russland wollen enger zusammenarbeiten, auch gemeinsame Manöver wurden bereits abgehalten. Zum Angriff auf die Ukraine hat sich China bisher nicht klar geäußert. "Wir sollten die Mentalität des Kalten Krieges aufgeben und den legitimen Sicherheitsbedenken aller Länder Bedeutung beimessen", sagt Staats- und Parteichef Xi Jinping chinesischen Angaben zufolge in einem Gespräch mit Putin. Die chinesische Führung spricht sich auch gegen Sanktionen gegen Russland aus.