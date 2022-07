Sehen Sie im Video: Ukraine-Krieg – Beamte verteilen russische Pässe an ukrainische Einwohner.









Russische Pässe an ukrainische Einwohner. Wie russische Medien am Mittwoch berichtet haben, wurden von Beamten unter anderem in der von Russland besetzten Stadt Enerhodar im Südosten der Ukraine damit begonnen, russische Pässe an die Einwohner auszugeben. Fünfundzwanzig Einwohner hätten bereits Pässe erhalten, teilten Beamte der Nachrichtenagentur RIA mit, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin im Juli ein Dekret unterzeichnet hatte, das allen Bürgern der Ukraine einen vereinfachten Weg zur Erlangung der russischen Staatsbürgerschaft bietet. Dabei handelt es sich um einen schweren Eingriff in die Souveränität der Ukraine, die sich seit Ende Februar gegen die russische Invasion zu wehren versucht. Im Rahmen der Verteidigung gegen den Angriffskrieg war auch Wolodymyr Selenskyjs Ehefrau Olena Selenska am Mittwoch in die USA gereist. Die Frau des ukrainischen Präsidenten warb vor dem US-Kongress in Washington für weitere Waffenlieferungen an ihr Land. Selenska warf Russland in ihrer Rede vor, einen Terrorkrieg gegen die Ukraine zu führen. Sie betonte, man brauche mehr Waffen, um die Häuser aller Menschen zu schützen. Selenska bat in diesem Zusammenhang ausdrücklich um Luftabwehrsysteme. Zugleich dankte sie den Vereinigten Staaten für die bisherige Hilfe.

