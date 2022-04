Bericht über Giftgasangriff in Mariupol

Das Kommando der ukrainischen Armee in der Ostukraine teilt mit, man habe im Gebiet Donezk an sechs Stellen russische Angriffe abgewehrt. Die Ukraine unterhält dort besonders starke Truppen, die seit 2014 die Front gegen die von Moskau gelenkten und ausgerüsteten Separatistenrepubliken Donezk und Luhansk halten.



Die russische Armee werde voraussichtlich versuchen, diese ukrainischen Verbände "einzukesseln und zu überwältigen", sagt die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki. Die US-Regierung verweist darauf, dass Moskau erstmals einen Befehlshaber für den Feldzug in der Ukraine bestimmt habe, den Armeegeneral Alexander Dwornikow. Er befehligte zeitweise den russischen Einsatz in Syrien, bei dem mit Bombardements aus der Luft die Macht von Präsident Baschar al-Assad wiederhergestellt wurde.