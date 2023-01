Ungewöhnlich mildes Wetter hat Teile der Ukraine in eine Schlammwüste verwandelt. In der Grenzregion zu Belarus hat die örtliche Biber-Population die Lage noch verschlimmert (Archivbild).

von Phil Göbel Seit Tagen befürchtet die Ukraine einen Kriegseintritt von Belarus und damit eine neue Front im Norden. Doch die Lage könnte für die Invasoren kompliziert werden: Die örtliche Biber-Population wird unwissentlich zum Verbündeten der Ukraine.

Spätestens seit der vergangenen Woche, als Russlands Präsident Wladimir Putin vielsagend erklärte, ein Kriegseintritt des verbündeten Belarus könne nicht ausgeschlossen werden, wächst die Sorge der Ukrainer vor einer weiteren Front im Nordwesten des Landes. Doch daraus wird in den kommenden Wochen vermutlich nichts. Denn die Ukraine hat offenbar einen neuen Verbündeten: den heimischen Biber.

Dicker Schlamm und überflutete Felder: Biberdämme machen Angriff auf Ukraine aus Belarus fast unmöglich

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, ist das Gelände im Nordwesten der Ukraine derzeit praktisch unpassierbar. Über die Ufer getretene Flüsse haben Felder überschwemmt und das Grenzgebiet zu Belarus zu einer Schlammwüste gemacht. Grund hierfür seien zum einen die ungewöhnlich milden Temperaturen. Zum anderen wird die örtliche Biberpopulation unwissentlich zum Verbündeten der Ukraine.

Wie unter anderem die Berliner Zeitung berichtet, erklärte Serhij Chominskji, Sprecher einer Einheit ukrainischer Streitkräfte, normalerweise würden Leute die Dämme zerstören, die die Nagetiere bauen. Dies sei im vergangenen Jahr wegen des Krieges nicht geschehen. Deshalb sei überall Wasser.

Kriegseintritt nicht ausgeschlossen: Belarus und Russland halten ab Montag gemeinsame Militärübungen ab

Der Ukraine verschaffen die Biberdämme mit Blick auf Belarus etwas Luft. Bereits seit einigen Tagen befürchtet Kiew, dass sich der Verbündete Russlands in den Krieg einschalten könnte. Schon bei der Invasion am 24. Februar 2022 hatte Moskau das Nachbarland genutzt, um aus dem Norden in die Ukraine einzumarschieren. Die gemeinsamen Übungsmanöver, die am Montag starteten, beunruhigen die Ukraine zusätzlich.

Russischer Angriff Fast ein Jahr Krieg: Wie sich die Fronten in der Ukraine 2022 verschoben haben 1 von 9 Zurück Weiter 1 von 9 Zurück Weiter Februar: Nachdem sich wochenlang Truppen an der Grenze gesammelt hatten, befiehlt Putin Ende Februar den Einmarsch in die Ukraine Mehr

Viktor Rokun, einer der Kommandeure der lokalen ukrainischen Einheit, erklärte, die vielen Wasserläufen und übergetretenen Flüssen im Grenzgebiet zu Belarus würden bei der Verteidigung helfen. Ähnlich sehen es auch andere Experten, die einen Vormarsch durch so schwieriges Gebiet für unwahrscheinlich halten.

Quelle: "Berliner Zeitung"