UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths macht sich derzeit in Butscha und Irpin ein Bild der Lage. Er habe unter anderem ein Massengrab mit in Plastik eingewickelten Leichen gesehen sowie dutzende zerstörte Gebäude und ausgebrannte Autos, teilt ein UN-Sprecher in New York mit. Griffiths beschreibt den Besuch als "erschreckend" und fordert erneut eine sofortige unabhängige Untersuchung.



In Kiew habe Griffiths zudem mit zahlreichen Vertretern der ukrainischen Regierung über Wege zu einem möglichen Waffenstillstand gesprochen, heißt es weiter. Die Vereinten Nationen würden ihre vorübergehend verlagerte Präsenz in Kiew wieder aufnehmen, verspricht der Nothilfekoordinator.



Im Bild: Leichensäcke von getöteten Zivilisten werden auf einem Friedhof in Butscha aufgebahrt. ©Rodrigo Abd/DPA