Die russische Führung hat die USA in einem formellen Schreiben davor gewarnt, dass Lieferungen sensibler Waffen aus den Vereinigten Staaten und der Nato zu "unvorhersehbaren Folgen" führen könnten. Das berichtet die "Washington Post". Das Blatt gab an, das Schreiben eingesehen zu haben. Die USA hätten die Regeln für den Transfer von Waffen in Konfliktzonen bereits missachtet, soll es in dem Brief weiter heißen. Im dem Brief beschuldige Russland die Nato, "baldige Friedensverhandlungen" mit der Ukraine zu behindern, "um das Blutvergießen fortzusetzen". Russland, das einen Angriffskrieg gegen sein Nachbarland führt, hat bereits wiederholt versucht, die Verantwortung für die selbst ausgelöste Eskalation den USA, dem Westen und auch der Ukraine zuzuschieben.