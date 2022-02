Inzwischen ist in Tschechien der erste Sonderzug mit Flüchtlingen aus der Ukraine eingetroffen. Es steigen allerdings nur etwas mehr als ein Dutzend Frauen und Kinder am Bahnhof Bohumin im Osten des Landes aus.

Dass nur so wenige Menschen im Zug saßen liegt der staatlichen Eisenbahngesellschaft zufolge am Informationschaos und den Verkehrsproblemen an der ukrainisch-polnischen Grenze.



Das tschechische Innennminsterium soll bereits rund tausend kostenlose Unterbringungsangebote für ukrainische Flüchtlinge erhalten haben.