Im ukrainischen Fernsehen sprachen Präsidentenberater Michailo Podoljak und Chefunterhändler David Arachamija. Beide erteilten Hoffnungen auf ein baldiges Treffen von Selenskyj und Putin eine Absage. Man werde sich zunächst auf die Kämpfe im Donbass vorbereiten, so Podoljak. Anschließend habe die Ukraine "eine stärkere Verhandlungsposition". "Russland muss sich von seinen imperialen Illusionen befreien", erklärte er weiter. Arachamija betonte noch einmal, dass eine Aufgabe eines Teils des Landes nicht zur Debatte steht. "Wir werden keine Gebiete aufgeben", so Arachamija mit Blick auf die Krim, Luhansk und Donezk.



Derweil bedankte sich Präsident Selenskyj in seiner täglichen Videobotschaft beim britischen Premierminister Boris Johnson und Österreichs Kanzler Karl Nehammer für dessen Besuche in der Ukraine. "Die Führungsrolle Großbritanniens bei unserer Unterstützung, insbesondere im Bereich der Verteidigung, und auch die Führungsrolle in der Sanktionspolitik – sie werden für immer in die Geschichte eingehen." Selenskyj bedankte sich auch bei all jenen, die auf der internationalen Geberkonferenz in Warschau mehrere Milliarden Euro Spenden für die Flüchtlingshilfe gesammelt haben. "Heute war in der Tat ein fruchtbarerer Tag für die Ukraine." Trotzdem formulierte der Staatsmann noch einmal seine Forderung nach einem Importstopp für Öl aus Russland. Dieser müsse der erste Schritt der "gesamten zivilisierten Welt" sein. Moskau werde die Auswirkungen spüren und Frieden suchen.