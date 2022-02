Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier fordert die Deutschen zur Solidarität mit den Menschen in der Ukraine auf. "Ich freue mich darüber, dass auch in Deutschland an vielen Orten Solidarität bekundet wird. Das ist das Mindeste, was wir zu diesem Zeitpunkt leisten müssen", sagt Steinmeier beim "Benefizkonzert des Bundespräsidenten" in der Elbphilharmonie in Hamburg. "Ich bin wirklich froh darüber, dass es weltweit große Solidarität gibt. Dass es in Russland Menschen gibt, die auf die Straße gehen, dass es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Mediziner gibt, die Solidarität erklären und auffordern zum Ende dieses Krieges", sagt Steinmeier. Mit viel Mut sei das in Russland geschehen.



"Wie lange dieser Krieg auch immer dauern wird, ich hoffe, es gibt noch Möglichkeiten, ihn zu beenden, die Welt danach wird eine andere sein", so der Präsident.