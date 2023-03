Sehen Sie im Video: Wie in postapokalyptischen Filmen – ein Rundgang durch das völlig zerstörte Awdijiwka.









STORY: Es sind bedrückende Bilder, die mutmaßlich aus dem umkämpften ukrainischen Awdijiwka kommen, wo kaum noch ein Stein auf dem anderen zu liegen scheint. Berichte aus dem Kriegsgebiet lassen sich allerdings nicht unabhängig überprüfen. Doch der Chef der örtlichen Militärverwaltung berichtet, Awdijiwka gleiche immer mehr einem Ort aus postapokalyptischen Filmen. Es sei der 26. März und die russischen Angriffe würden immer heftiger werden. Seinen Angaben zufolge hat auch die Evakuierung von noch in der Stadt verbliebenen Menschen begonnen. Zudem soll der Mobilfunkempfang abgeschaltet werden, da es dort Spione gebe. Offiziellen Angaben zufolge leben dort noch etwa 2.000 Zivilisten. Die Stadt zählte vor dem Krieg mehr als 30.000 Einwohner und liegt rund 70 Kilometer südwestlich der umkämpften Stadt Bachmut. Auch dieser Ort im Osten der Ukraine scheint völlig verwüstet. Das ukrainische Militär veröffentlichte am Sonntag Drohnenaufnahmen, die den belagerten und umkämpften Ort zeigen. Wohngebiete sind komplett zerstört. Während man die Ortsangabe verifizieren konnten, war es nicht möglich, das genaue Datum der Aufnahme unabhängig zu überprüfen. Für Moskau ist die Einnahme von Bachmut von entscheidender Bedeutung, um die Eroberung der Industrieregion Donbas in der Ostukraine abzuschließen und damit eins der selbsternannten Kriegsziele zu erreichen.

