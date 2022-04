Außenministerin Annalena Baerbock hat den gut 1000 deutschen Soldatinnen und Soldaten des von Deutschland geführten Nato-Gefechtsverbandes im litauischen Rukla für ihren Einsatz gedankt. "Es ist ein wichtiges Zeichen, dass wir eben hier multinational vor Ort sind, auch wenn da nicht nur die sprachlichen, sondern auch die technischen Inkompatibilitäten etwas schwierig sind", sagte die Grünen-Politikerin bei einem Gespräch mit den Bundeswehrsoldaten. Sie hoffe, dass man auf Nato-Ebene in den nächsten Wochen und Monaten verstärkt daran arbeite, dass dies besser funktioniere als in der Vergangenheit.



Baerbock zeigte sich beeindruckt davon, welche logistischen Herausforderungen die Soldaten im Zusammenhang mit der personellen Verstärkung wegen der russischen Aggression gegen die Ukraine hätten bewältigen müssen. "Das klingt dann immer so gut, dass wir einen höheren Anteil leisten. Aber wenn man normalerweise ein paar Wochen dafür Zeit hat und das Ganze dann in fünf Tagen machen muss, dann ist das natürlich noch mal eine ganz besondere Herausforderung". So habe es auch an Winterjacken gefehlt. "Ich hoffe, auch das ist dann bis zum nächsten Jahr entsprechend gelöst."