Frankreich will am Montag im UN-Sicherheitsrat eine Resolution einbringen, die "ungehinderten humanitären Zugang" in die Ukraine und einen Waffenstillstand fordert. Das erklärte der Elysée-Palast am Abend. Demnach hat sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im Laufe des Wochenendes mit seinen Amtskollegen in den westlichen Staaten abgesprochen. Es gebe "die Notwendigkeit, an den Bedingungen für die ordnungsgemäße Lieferung humanitärer Hilfe in die Ukraine zu arbeiten“, heißt es in der Elysée-Erklärung.