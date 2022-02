Offenbar hat Wladimir Putin nicht den Rückhalt aller superreichen Oligarchen. Wie unter anderen die "Financial Times" berichtet, hat der Gründer der größten russischen Privatbank, der Alfa Bank, sich gegen die Invasion der Ukraine ausgesprochen. In einem Brief an seine Mitarbeiter rief Michail Fridman, ein gebürtiger Ukrainer, dem Bericht zufolge dazu auf, "das Blutvergießen zu beenden. Krieg könne niemals die Antwort sein, so das Schreiben. Fridman schränkte ein, er wolle sein Statement nicht "politisch" verstanden wissen. Auch Oleg Deripaska, der laut einem "Forbes"-Bericht sein Vermögen mit russischen Rohstoffen gemacht hat, forderte in einem Telegramm am Sonntag "Frieden" und Verhandlungen "so schnell wie möglich". Laut "Forbes" ist Deripaska vier Milliarden Doller schwer, Fridman gar 11,7 Milliarden Dollar.