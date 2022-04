EU-Kommission schlägt Importverbot für russische Kohle vor

Russland will ungeachtet seiner Kämpfe in der Ukraine am 9. Mai wie gewohnt seine Militärparade zur Erinnerung an den Sieg über Hitlerdeutschland im Zweiten Weltkrieg abhalten. "Das war und bleibt der heiligste Feiertag für alle Russen", erklärt Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge in Moskau. "Wir werden ihn so feiern, wie wir ihn immer feiern."



Nicht nur auf dem Roten Platz in Moskau am Kreml ist eine große Siegesparade geplant, kleinere Ausgaben gibt es auch in anderen Städten. Zu der Frage, ob auch Truppen aus den umkämpften ostukrainischen Regionen Luhansk und Donezk zur Parade nach Moskau kommen, sagt Peskow, dass dies bisher nicht bekannt sei. Das Verteidigungsministerium entscheide das.



Bisher ist nicht zu erwarten, dass der Krieg in der Ukraine, der in Russland so nicht bezeichnet werden darf, bis zum 9. Mai vorbei ist.