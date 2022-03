Altkanzler Gerhard Schröder ist tatsächlich zu Gesprächen mit Präsident Putin in Moskau. In der Nacht sind nach ukrainischen Angaben zivile Ziele in Dnipro angegriffen worden. Verfolgen Sie die Entwicklungen an Kriegstag 16 im stern-Liveblog.

Der EU-Sondergipfel in Versailles ist der Ukraine nicht entgegen gekommen. Weder signalisierte man die Chance auf eine beschleunigte Mitgliedschaft. Noch will die Union Öl- und Gasimporte aus Russland als Sanktionen auf den Weg bringen. Der Grund: Dies würde die EU-Staaten sehr schwächen und Putin in die Hände spielen. Einig waren sich die Europäer in diesen Fragen nicht; zu den Bremsern gehörte auch Bundeskanzler Olaf Scholz.

Dessen Vor-Vorgänger und Parteifreund Gerhard Schröder unternimmt tatsächlich in Moskau bei seinem Freund Wladimir Putin einen Vermittlungsversuch. Schröders Vorstoß ist offenbar mit niemandem abgesprochen. SPD-Chef Lars Klingbeil sagte am Abend im ZDF dennoch: "Alles, was hilft, um diesen furchtbaren Krieg zu beenden, ist ja willkommen."

Unterdessen gehen die Kämpfe in der Ukraine unvermindert weiter.

Die wichtigsten Meldungen des Tages in Kürze:

Live Blog Ukraine-Krieg, Tag 16 – Liveblog Daniel Wüstenberg US-Präsident Joe Biden hat Russland vor einem Einsatz von Chemiewaffen in der Ukraine gewarnt. Russland würde bei einem Einsatz chemischer Waffen "einen hohen Preis zahlen", sagte Biden im Weißen Haus auf eine entsprechende Journalistenfrage. Zuletzt waren Befürchtungen laut geworden, der Kreml in Moskau könnte mit Vorwürfen, die Ukraine verfüge über biologische oder chemische Waffen, eine Vorwand für einen eigenen Einsatz solcher Waffen schaffen.



Daniel Wüstenberg Die USA und die anderen G7-Staaten wollen den Handel mit Russland wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine massiv einschränken. US-Präsident Joe Biden kündigte am Freitag an, die USA und ihre Verbündeten würden Russland den Status als "meistbegünstigte Nation" entziehen. Das würde den Weg für Zollerhöhungen und weitere Handelsbeschränkungen ebnen.

Daniel Wüstenberg Die EU will weitere Sanktionen gegen Russland verhängen. "Wir werden nun ein viertes Paket von Sanktionen vorschlagen", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag nach einem EU-Gipfel im französischen Versailles. Dies werde Russland weiter vom weltweiten Wirtschaftssystem isolieren. Zudem werde es die Kosten für die russische Invasion in die Ukraine weiter erhöhen. Details nannte von der Leyen nicht.

Daniel Wüstenberg Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hält an seinem Nein zu einem Importstopp für russische Energie fest. "Es ist eine bewusste, begründete und nachvollziehbare Entscheidung, dass wir jedenfalls von unserer Seite aus die Importe, die wir heute im Bereich der Energie haben in Europa, nicht einstellen werden", sagte Scholz nach dem EU-Gipfel in Versailles. Die Regierungschefs der EU-Staaten seien sich hier auch sehr einig. Europa sei viel stärker auf Energieimporte angewiesen als etwa die USA und Kanada, die daher einfacher mit der Situation umgehen könnten. "Was sie machen, das wissen sie, kann Europa nicht in gleicher Weise unternehmen."

Daniel Wüstenberg Nach Facebook und Twitter wird nun auch Instagram in Russland blockiert. Auf der Social-Media-Plattform würden Gewaltaufrufe gegen russische Bürger und Soldaten verbreitet, hieß es zur Begründung in einer Mitteilung der russischen Medienaufsicht Roskomnadsor. Zuvor hatte die Generalstaatsanwaltschaft Roskomnadsor aufgefordert, den Zugang zu Instagram einzuschränken – und kündigte auch die Löschung ihres eigenen Instagram-Accounts an.



Hintergrund ist eine Entscheidung des US-Konzerns Meta, zu dem neben Instagram und Facebook auch WhatsApp gehört, Aufrufe zur Gewalt gegen russische Truppen in der Ukraine zuzulassen.



Daniel Wüstenberg Die EU will weitere 500 Millionen Euro für die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die ukrainischen Streitkräfte zur Verfügung stellen. Das kündigte EU-Ratschef Charles Michel nach Beratungen der Staats- und Regierungschefs im französischen Versailles an.

Thomas Krause Russlands Generalstaatsanwaltschaft will den Facebook-Konzern Meta als "extremistische Organisation verbieten" lassen. Ein entsprechender Antrag sei beim Gericht eingereicht worden, teilte die Behörde am Freitag mit. Hintergrund ist eine Entscheidung des US-Konzerns, zu dem auch Dienste wie Instagram und WhatsApp gehören, Aufrufe zur Gewalt gegen russische Truppen in der Ukraine zuzulassen.



Facebook selbst ist in Russland bereits seit Tagen nicht mehr aufrufbar.

Thomas Krause Das EU- und Nato-Land Bulgarien hat sich als Gastgeber für Verhandlungen zwischen den Präsidenten der Ukraine und Russlands, Wolodymyr Selenskyj und Wladimir Putin, empfohlen. Bulgarien könne aus guten Gründen beanspruchen, zum Ort eines solchen Treffens zu werden, sagte der bulgarische Staatschef Rumen Radew bei einem Besuch des von ukrainischen Flüchtlingen genutzten Grenzübergangs auf der Donaubrücke zwischen Rumänien und Bulgarien. Radew nannte aber keine Details. Dies müsse zudem in Abstimmung mit der Europäischen Union erfolgen. "Wir sehen, dass man auf beiden Seiten immer mehr einsieht, dass der Krieg keine Lösung ist", sagte Radew. Russland könne den Krieg gewinnen, nicht aber den Frieden.

Thomas Krause Im Ukraine-Krieg finanziert die Europäische Union erstmals den gemeinsamen Kauf und die Lieferung von Waffen. Beim EU-Gipfel in Versailles prüften die Staats- und Regierungschefs einen Vorstoß des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell, die Mittel auf eine Milliarde Euro zu verdoppeln.



Die eine Milliarde Euro soll aus der Europäischen Friedensfazilität (EFF) kommen. Die EU-Staaten hatten den Fonds zur Konfliktlösung und Stabilisierung im Frühjahr 2021 eingerichtet. Er umfasst bis zu 5,7 Milliarden Euro bis zum Jahr 2027. Die Mitgliedsländer finanzieren ihn über Beiträge außerhalb des EU-Haushaltes. Eine erste Tranche von 500 Millionen Euro für die Ukraine hatten die Mitgliedstaaten Ende Februar freigegeben, kurz nach Beginn des russischen Angriffs.

Thomas Krause Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj hat die Europäische Union (EU) aufgefordert, mehr für sein Land zu tun. "Man muss stärker vorgehen. Das ist nicht das, was wir erwarten", sagte Selenskyj in einem über den Messengerdienst Telegram veröffentlichten Video.



"Die Entscheidungen der Politiker müssen mit der Stimmung unserer Völker, der europäischen Völker übereinstimmen", sagte der ukrainische Präsident. "Die Europäische Union muss mehr für uns tun, für die Ukraine."



Die europäischen Staats- und Regierungschefs hatten in der Nacht zum Freitag eine Erklärung veröffentlicht, wonach die EU die Ukraine auf ihrem "europäischen Weg" unterstütze. Die von Kiew geforderte Schnellmitgliedschaft hatten unter anderem Frankreich, die Niederlande und Luxemburg zuvor ausgeschlossen.

Thomas Krause Das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte hat in der Ukraine seit dem Einmarsch Russlands am 24. Februar und bis Mittwoch, 00.00 Uhr, den Tod von 564 Zivilisten dokumentiert. Am Vortag waren es 549. Darunter waren 41 Minderjährige, wie das Büro in Genf berichtete. Dem Büro lagen zudem verifizierte Informationen über 982 Verletzte vor. Am Vortag waren es 957.



Die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, betont stets, dass die tatsächlichen Zahlen mit Sicherheit deutlich höher liegen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bräuchten oft Tage, um Opferzahlen zu überprüfen. Das Hochkommissariat gibt nur Todes- und Verletztenzahlen bekannt, die es selbst unabhängig überprüft hat.

Thomas Krause Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat ukrainischen Geflüchteten Hilfe bei der Integration auf den deutschen Arbeitsmarkt in Aussicht gestellt. "Viele der Menschen werden länger bleiben", sagte Heil dem "Handelsblatt". "Deshalb werden wir auch unseren Arbeitsmarkt öffnen. Es kommt jetzt darauf an, dass wir schnell Möglichkeiten bieten, die deutsche Sprache zu lernen."



Sprache sei ein wichtiger Schlüssel für die Integration in Arbeit und Gesellschaft, sagte Heil weiter. "Wir werden deshalb den Zugang zu Integrationskursen ermöglichen und unser Informations- und Beratungsangebot öffnen." Die Menschen aus der Ukraine bekämen eine Perspektive auf dem deutschen Arbeitsmarkt.

Thomas Krause Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sollen nun doch zumindest teilweise nach bestimmten Regeln auf die einzelnen Bundesländer verteilt werden. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) teilte nach einer Besprechung mit den Innenministern der Länder und Vertretern der kommunalen Spitzenverbände mit: "Wir haben heute Vormittag vereinbart, dass wir nun verstärkt nach dem Königsteiner Schlüssel diejenigen Geflüchteten auf die Länder verteilen, die nicht privat in Familien oder bei Bekannten untergebracht und versorgt werden."



Bei der Verteilung von Asylbewerbern auf die Länder kommt der sogenannte Königsteiner Schlüssel zur Anwendung. Rechtlich möglich ist es, diesen auch für die Aufnahme der Ukraine-Flüchtlinge zu nutzen.

Thomas Krause Nach der EU verhängt auch Großbritannien Sanktionen gegen mehrere Hundert russische Parlamentarier, die für Moskaus Anerkennung der selbst ernannten ukrainischen Volksrepubliken Luhansk und Donezk gestimmt haben. Wie das Außenministerium in London mitteilte, sind von den neuen Sanktionen 386 Mitglieder der Duma betroffen. Etwaige Vermögen in Großbritannien werden eingefroren, zudem gelten ein Einreisebann und das Verbot, in Großbritannien Geschäfte zu tätigen.



"Wir nehmen diejenigen ins Visier, die zu Komplizen der illegalen Invasion Putins in die Ukraine geworden sind und diesen barbarischen Krieg unterstützen", sagte Außenministerin Liz Truss der Mitteilung zufolge. Die offizielle Anerkennung der abtrünnigen Volksrepubliken am 22. Februar gilt als Auftakt zu der Invasion Russlands in die Ukraine, die nur zwei Tage später erfolgte. Die EU hatte bereits am 23. Februar darauf mit Sanktionen gegen russische Abgeordnete reagiert.

Thomas Krause Angesichts des Ukraine-Kriegs ist eine knappe Mehrheit der Bevölkerung einer Umfrage zufolge dagegen, dass Deutschland weiter Öl und Gas aus Russland bezieht. Laut dem ZDF-"Politbarometer" sind 55 Prozent für einen Importstopp, selbst wenn dann in Deutschland Versorgungsprobleme auftreten würden. 39 Prozent sind dagegen, 6 Prozent machten keine Angaben, wie aus der nun veröffentlichten Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen hervorgeht. Deutschland bezieht einen großen Teil seiner Gas- und Erdölimporte aus Russland. Wegen des Ukraine-Krieges in der Ukraine wird über einen Importstopp diskutiert.



Mehrheitlich unterstützt wird ein solches Embargo von 62 Prozent der SPD-Anhängerschaft, 56 Prozent sind es bei CDU/CSU. Bei den Grünen-Wählern zeigten 73 Prozent Zustimmung. Die meisten Anhänger und Anhängerinnen von FDP (57 Prozent), AfD (78 Prozent) und Linke (65 Prozent) hingegen wollen, dass Deutschland weiterhin Gas und Öl aus Russland bezieht.

