Bei landesweiten Protesten gegen den russischen Militäreinsatz sind in Russland nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten fast 180 Menschen festgenommen worden.



Bis zum Nachmittag habe es mindestens 178 Festnahmen in 15 Städten gegeben, teilt die Nichtregierungsorganisation OVD-Info mit. Ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP in Moskau hat beobachtet, wie mehr als 20 Menschen in einem Park nahe dem Kreml abgeführt wurden. Die Polizei nahm Menschen in Gewahrsam, die auf Parkbänken saßen oder einfach nur herumstanden, ohne die Gründe für die Festnahme zu erläutern. Eine Frau rief bei ihrer Festnahme mehrmals "Nein zum Krieg in der Ukraine".



Auch in St. Petersburg sollen rund 25 Menschen festgenommen worden sein - wobei unklar ist, wie viele von ihnen tatsächlich protestieren wollten.



Aktivisten haben für heute in rund 30 russischen Städten zu "Sitzstreiks" gegen Russlands Militäreinsatz in der Ukraine aufgerufen. Die Organisatoren erklären, die Protestaktionen richteten sich gegen den "Zusammenbruch der russischen Wirtschaft" und gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Zudem forddern sie die Freilassung des inhaftierten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny. "Russland verdient Frieden, Demokratie und Wohlstand", sagen sie.



Nach Angaben von OVD-Info wurden in Russland seit Beginn der Proteste gegen den Militäreinsatz im Nachbarland insgesamt mehr als 15.000 Menschen festgenommen.