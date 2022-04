STORY: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj geht von einem massiven russischen Truppenaufmarsch im Osten seines Landes aus. In einer Videobotschaft in der Nacht zu Mittwoch betonte er, dass nun praktisch der gesamte kampfbereite Teil der russischen Armee auf dem Territorium seines Staates und in den Grenzgebieten Russlands konzentriert sei. Man habe dort fast alles zusammengetrieben, was zum Kämpfen fähig sei. Zuvor hatte das russische Verteidigungsministerium in Moskau von Luftangriffen auf mindestens 60 Ziele berichtet. Hier Bilder, die von der russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti veröffentlicht wurden und das Stahlwerk in Mariupol zeigen sollen, wo rund 2.500 ukrainische Soldaten und Zivilisten vermutet werden. Explosionen wurden unter anderem aber auch aus der südukrainischen Großstadt Mykolajiw gemeldet. Der der russische Angriff auf die Ukraine hat am 24. Februar begonnen und dauert damit nun bereits seit rund 2 Monate an.

