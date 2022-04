In der schwer umkämpften südostukrainischen Hafenstadt Mariupol stirbt nach Angaben der jüdischen Gemeinde eine 91-jährige Überlebende des Holocaust. "Mit zehn Jahren überlebte Wanda Semjonowa Objedkowa die Deutschen, indem sie sich in einem Keller in Mariupol versteckte. 81 Jahre später starb sie in einem Keller in der gleichen Stadt, als sie sich infolge des fürchterlichen Kriegs vor den Russen versteckte", teilt das Auschwitz Museum auf seinem Twitter-Kanal mit.