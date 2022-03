Kiew wirft den russischen Invasoren vor, bei ihren Angriffen nicht vor Kriegsverbrechen zurückzuschrecken. Die Vorwürfe nimmt offenbar auch die Bundesregierung ernst: Der Generalbundesanwalt nimmt Ermittlungen auf.

Der Generalbundesanwalt hat wegen möglicher russischer Kriegsverbrechen in der Ukraine Ermittlungen aufgenommen. Wie Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) gegenüber der "Passauer Neuen Presse" am Dienstag erklärte, habe der Generalbundesanwalt ein sogenanntes Strukturermittlungsverfahren eingeleitet.

Konkrete Anhaltspunkte für Kriegsverbrechen in Ukraine

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hat die Karlsruher Behörde konkrete Anhaltspunkte für bereits begangene Kriegsverbrechen. Die Ermittler befürchten zudem, dass es zu weiteren Straftaten kommt, wie es hieß. Buschmann sagte der Zeitung, mögliche Verletzungen des Völkerstrafrechts müssten konsequent verfolgt werden. Die europäischen Justizminister hätten sich abgestimmt: "Wir werden alle Beweise für Kriegsverbrechen erheben und sichern", erklärte er. Der Minister bezeichnete den Ukraine-Krieg als eine "durch nichts zu rechtfertigende schwere Verletzung des Völkerrechts".

Bei einem Strukturermittlungsverfahren geht es zunächst darum, ohne konkrete Beschuldigte möglichst breit Beweise zu sichern. Diese Informationen sollen später dazu dienen, Einzelne strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen.

Internationaler Gerichtshof befasst sich ebenfalls mit Vorwürfen

Der Internationale Gerichtshof in Den Haag befasst sich bereits seit Montag mit den Völkermord-Vorwürfen im Ukraine-Krieg. Die Ukraine wirft Russland vor, einen Völkermord an den ukrainischen Bewohnern des Landes zu planen. Vor allem aber geht sie gegen Moskaus Argument vor, der Einmarsch in die Ukraine sei notwendig gewesen, um einen "Völkermord" an den russischsprachigen Einwohnern im Osten des Landes zu verhindern. Russische Vertreter blieben der Anhörung fern.

Der russische Botschafter Alexander Schulgin habe dem Gericht mitgeteilt, dass seine Regierung nicht beabsichtige, an der Verhandlung teilzunehmen. Kiew hatte die Klage zwei Tage nach dem von Russlands Präsident Wladimir Putin angeordneten Einmarsch am 24. Februar eingereicht.