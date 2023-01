von Niels Kruse Wohl kaum aus Versehen "vergisst" der Kreml bei einer seiner wenigen Erfolgsmeldungen die Wagner-Söldner zu erwähnen und macht gleichzeitig den obersten Soldaten des Landes zum Oberkommandierenden. In Moskau tobt ein bizarrer Kampf der Militärführer.

Die Schlacht um Soledar tobte nicht nur in den Straßen des 11.000-Einwohner-Städtchens, sondern auch in den Telegram-Kanälen der "Gruppe Wagner". Am 10. Januar, ein Dienstag, meldete Jewgeni Prigoschin, Chef der russischen Söldnerarmee, den Fall des Orts – und erntete sofort Widerspruch. Natürlich von der Ukraine, überraschenderweise aber auch aus dem russischen Verteidigungsministerium. Dabei kann Moskau jede Erfolgsmeldung gut gebrauchen. Die folgte dann später: Am Donnerstagabend, 12. Januar, bestätigte Moskau die Eroberung, allerdings ohne die Beteiligung der Wagner-Soldaten zu erwähnen.