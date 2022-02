Inzwischen sind weitere Details zur Verlegung der schnellen Nato-Eingreiftruppe bekannt geworden. Es gehe um mehrere Tausend Soldaten, die auf dem Land, auf der See und in der Luft im Einsatz sein sollen, sagt Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Das Ziel der Verlegung lässt er aber weiter offen.



Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur könnten Bodentruppen in das südwestlich der Ukraine gelegene Rumänien geschickt werden. Ohnehin geplant ist, NRF-Enheiten zu einer Übung in das an Russland grenzende Nato-Land Norwegen zu entsenden.



Es sei das erste Mal, dass Teile der NRF im Zuge der Abschreckung und Verteidigung des Bündnisgebiets verlegt würden, so Stoltenberg. Die Staats- und Regierungschefs der 30 Mitgliedstaaten betonen in einer Erklärung, die Maßnahmen seien "präventiv, verhältnismäßig und nichteskalierend."

https://twitter.com/phildstewart/status/1497271044889100292