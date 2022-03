Ein verletztes Kind lebt – die Ärztinnen und Ärzte können es aber wegen knapper Ressourcen nicht mehr retten. Dieses Horrorszenario ist nach Angaben von Unicef jetzt im westukrainischen Lwiw bittere Realität.

Sie haben in ihrem Krankenhaus ein Aufklebersystem einrichten müssen. Vier Farben, die über Leben und Tod von Kindern entscheiden. Drei der Farben sichern Hilfe zu. Wer einen solchen Sticker bekommt, hat Glück im Unglück:

grün: Kind ist verletzt, aber ohne dringenden medizinischen Bedarf

gelb: Kind muss behandelt werden

rot: Kind muss unverzüglich behandelt werden

Für jene Kinder, die einen schwarzen Aufkleber bekommen, gibt es keine Hoffnung mehr.

Sie leben zwar noch, aber sie werden sterben. Die Ressourcen werden für andere kleine Patientinnen und Patienten gebraucht.

Krankenhaus in Lwiw völlig überlastet

Die Ärztinnen und Ärzte im Krankenhaus von Lwiw im Westen der Ukraine müssen die wohl schwerste medizinische und ethische Entscheidung treffen: Welches Kind müssen sie angesichts der Überlastung ihrer Klinik sterben lassen, damit andere Kinder überleben?

Russlands Angriff Fotochronik des Krieges: Eine Unterschrift. Was folgt, sind Tod und Leid 1 von 22 Zurück Weiter Zurück Weiter 21. Februar: Russlands Präsident Wladimir Putin erkennt die selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk im Osten der Ukraine als unabhängige Staaten an (Foto). Tags darauf stimmt das russische Parlament zu. Soldaten sollen in die Separatistengebiete entsandt werden. Mehr

Triage nennt sich dieses Prinzip. Ein Dilemma, das hierzulande vor allem im Zusammenhang mit der möglichen Überlastung der Krankenhäuser wegen der Coronavirus-Pandemie diskutiert wurde. In Lwiw ist dieses Szenario Realität. Darauf weisen die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen Unicef am mittlerweile 20. Kriegstag hin.

Ihren Angaben zufolge kommen immer mehr teils schwer verletzte Mädchen und Jungen aus anderen Regionen des von Russland angegriffenen Landes in Lwiw an, wo es noch verhältnismäßig sicher ist. Die 720.000-Einwohner-Stadt ist bisher nicht direkt von Kampfhandlungen betroffen. Ein großer Teil der Fluchtbewegungen aus der Ukraine wird über die Großstadt abgewickelt. Mehr als die Hälfte der geflohenen Menschen sollen laut Unicef Kinder und Jugendliche sein – im Schnitt kommen 55 in jeder Kriegsminute an, wie Unicef-Sprecher James Elder betonte.

Das Kinderhilfswerk und die WHO versuchen nach eigenen Angaben, das Krankenhaus von Lwiw mit Material zu besorgen. Doch: "Der einzige Weg aus dieser Katastrophe ist, den Krieg zu beenden, und zwar sofort", sagte Elder in Genf.

31 Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen im Ukraine-Krieg

Genaue Zahlen über die in Lwiw behandelten und gestorbenen Kinder liegen nicht vor. Auch nicht darüber, wie oft schon Triage-Entscheidungen getroffen wurden – doch alleine die Tatsache, dass dort das Aufklebersystem eingerichtet werden muss, verdeutlicht die schiere Not im ukrainischen Gesundheitssystem durch den Krieg.

Nach Angaben der WHO sind landesweit bereits 31 Gesundheitseinrichtungen angegriffen oder beschädigt worden. Angriffe auf Krankenhäuser gelten als Kriegsverbrechen.