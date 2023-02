Sehen Sie im Video: Box-Weltmeister Klitschko fährt Leopard-Panzer Probe: – "Danke, Deutschland!"









STORY: Ein Jahr nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine hat der ehemalige Schwergewichts-Boxweltmeister Wladimir Klitschko einen für die Ukraine bestimmten Leopard-Panzer aus deutscher Produktion Probe gefahren. Die am Samstag (25. Februar) veröffentlichten Videoaufnahmen zeigen den Bruder des Bürgermeisters von Kiew, Vitali Klitschko, auf einem solchen Panzer, möglicherweise auf dem Truppenübungsplatz Munster zwischen Hamburg und Hannover. Er selbst machte dazu keine Angaben. "Vor einem Jahr hätte ich nie gedacht, dass ich diese 'Katze' fahren werde. Ein Jahr des Krieges in der Ukraine. Ein Jahr des Leidens. Und ein Jahr, in dem unsere Willenskraft stärker wurde als je zuvor. So stark wie dieser Panzer. Danke, Deutschland. Danke der freien Welt, für alles, was ihr für uns Ukrainer tut." Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius beschloss am Freitag, weitere vier Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 A6 aus deutschen Militärbeständen an die Ukraine zu übergeben, so das Verteidigungsministerium in einer Erklärung. Auch Kanada schickt vier weitere Leopard-2-Kampfpanzer und verhängt nach Angaben von Regierungschef Justin Trudeau neue Russland-Sanktionen.

