Nun schwenkt die Bundesregierung offenbar doch um, was Waffenlieferungen an die Ukraine anbetrifft - zumindest indirekt. Nach Informationen des ARD Hauptstadtstudios sei die Bundesrepublik damit einverstanden, dass ein anderes Land 400 deutsche Panzerfäuste in die Ukraine liefert.



Bisher hatte Bundeskanzler Olaf Scholz es abgelehnt, die Ukraine mit Waffen zu unterstützen. Die Begründung: Man liefere grundsätzlich keine Waffen in Krisengebiete.

Der "Tagesschau" zufolge muss die Bundesregierung den Weiterverkauf deutscher Waffen an Drittstaaten zunächst genehmigen.