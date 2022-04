Wladimir Klitschko, der Bruder von Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko, hat sich in einem Video auf Twitter zur Situation in Butscha geäußert.



"Was hier geschehen ist und überall in der Ukraine weiterhin geschieht, ist keine 'Spezial-Operation'. Das sind Zivilisten, denen mit hinter dem Rücken gefesselten Händen in den Kopf geschossen wurde. Es ist ein Völkermord an den Ukrainern", sagt Klitschko.

Im Hintergrund sind Leichen zu sehen – eine davon offenbar mit gefesselten Händen.



https://twitter.com/Klitschko/status/1510631109750673409