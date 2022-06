Die seit Wochen umkämpfte Stadt Sjewjerodonezk im Osten der Ukraine ist nach der Zerstörung der dritten und letzten Brücke über den Fluss Siwerskyj Donezk nahezu vollständig von russischen Truppen eingekreist. Auf Satellitenbildern, die am Samstag aufgenommen wurden, ist die zerstörte Brücke deutlich zu sehen. Es sei nun völlig unmöglich, in die Stadt zu fahren oder etwas in die Stadt zu liefern, sagte am Montag der Gouverneur der Stadt Serhiy Gaidai. Auch eine Evakuierung sei unmöglich. Nur das ukrainische Militär habe noch einen begrenzten Zugang zur Stadt. Laut Gouverneur Gaidai hätten die ukrainischen Truppen die Möglichkeit, Verwundete in Krankenhäuser zu bringen, obwohl 70 Prozent der Stadt von Russland kontrolliert würden. Der Kampf um Sjewjerodonezk ist mit entscheidend über die Herrschaft über den Donbass im Osten des Landes. Auch die hier zu sehende Stadt Bakhmut wurde heftig umkämpft.