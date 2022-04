Der russische Präsident Wladimir Putin ordnet an, das Stahlwerk von Mariupol, in dem sich die letzten Verteidiger der ukrainischen Hafenstadt verschanzt haben, nicht zu stürmen. Die Erstürmung des Komplexes sei nicht sinnvoll, sagt Putin am Donnerstag seinem Verteidigungsminister Sergej Schoigu, nachdem dieser ihm die Einnahme von Mariupol mit Ausnahme des Stahlwerks gemeldet hatte.



"Wir müssen an das Leben und die Gesundheit unserer Soldaten und Offiziere denken", so Putin weiter. Vielmehr sollte das Gebiet so engmaschig belagert werden, dass "keine Fliege mehr heraus kann". Er fordert die Menschen in dem Stahlwerk auf, die Waffen niederzulegen.