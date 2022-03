Sehen Sie im Video: Großer Markt in Charkiw steht in Flammen – überprüfte Videos zeigen Ausmaß der Zerstörung.





























Die Kriegs-Ereignisse in der Ukraine überschlagen sich.





Das Verifikationsteam von stern und RTL überprüft zahlreiche Videos des Krieges auf ihre Echtheit.





Nach der Bombardierung eines Theaters in Mariupol versuchen viele Ukrainer die Stadt im Südosten zu verlassen.





In den Kommentaren unter dem Telegram-Video suchen Ukrainer verzweifelt nach Informationen zu Angehörigen.





Verifizierte Aufnahmen zeigen, wie groß die Zerstörung in der Hafenstadt ist – viele Autos und Wohnblöcke sind zerstört.





Diese auf Echtheit geprüften Videos zeigen, dass einer der größten Märkte in Osteuropa in Flammen steht.





Der Barabaschowo-Markt in der Stadt Charkiw wurde am 17. März getroffen.





Auch nördlich von Kiew ist es zu Explosionen gekommen.





Im 2000-Einwohner-Dorf Ljutisch brennen viele Häuser.





Nachdem nahe des Flughafens in Lwiw Raketen eingeschlagen sind, ist die Rauchentwicklung in der west-ukrainischen Stadt stark.





Das zeigen diese verifizierten Aufnahmen.





