Mehr als 20 Krankenhäuser komplett zerstört – nach Angaben der Ukraine

EU-Kommissionspräsidentin hat sich nach ihrem Besuch in Butscha erschüttert gezeigt. Am Freitag war sie von Polen in die Ukraine gereist, hatte Präsident Selenskyj getroffen und war in den Vorort der Hauptstadt gefahren. Dort zeigten sie Aufnahmen an dem Ort, wo zahlreiche Menschen erschossen wurden. Außerdem berichtete die ukrainische Regierung von Folterungen. Kurz vor ihrer Rückreise am Samstag sagte die Politikerin laut dpa dazu:



Mein Instinkt sagt: Wenn das kein Kriegsverbrechen ist, was ist dann ein Kriegsverbrechen? Aber ich bin eine gelernte Ärztin und das müssen nun Juristen sorgfältig ermitteln.