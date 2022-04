Mehr als 20 Krankenhäuser komplett zerstört – nach Angaben der Ukraine

Italien will schon in wenigen Tagen mit seinem Botschafter und Diplomaten nach Kiew zurückkehren. "Wir werden gleich nach Ostern unsere Botschaft in Kiew wieder aufmachen", kündigt Außenminister Luigi Di Maio in Rom an. "Wir waren die letzten, die weg sind, und werden unter den ersten sein, die wieder zurückkommen." Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine hatten die Italiener am 1. März ihre Vertretung in der Hauptstadt geschlossen, Botschafter Francesco Zazo war seitdem von Lwiw aus im Einsatz.



"Das ist eine weitere Geste, um unsere Unterstützung für das ukrainische Volk zu zeigen, ein konkreter Schritt, um zu unterstreichen, dass die Diplomatie Vorrang haben muss", sagt Di Maio nach Angaben der Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos. In den kommenden Tagen soll die Rückkehr nach Kiew vorbereitet werden. Dazu will sich Italien auch mit den europäischen Partnern abstimmen.