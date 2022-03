Sehen Sie im Video: Menschen in Moskau berichten, wie sich ihr Alltag verändert hat













HINWEIS: Dieser Beitrag geht Ihnen ohne Sprechertext zu. "Das Leben hat sich dramatisch verschlechtert. Es ist unmöglich, irgendwelche Pläne zu machen. Unsere Ersparnisse sind futsch. Und die Preisentwicklung macht einem Angst." "Alles ist ungewiss. Wir wissen nicht, was uns morgen oder nächstes Jahr erwartet, wie das alles ausgeht. So in etwa." "Es hat sich nichts geändert. Alles bleibt beim Alten. Ich sehe keine Änderungen, zumindest mittelfristig. Wir werden sehen." "Für mich hat sich fast nichts geändert." "Meine Pläne haben sich komplett geändert. Mein Job ist an den Dollar gebunden, alle Lieferungen wurden in Dollar bezahlt. Alles wurde storniert. Ich muss nach einem Job suchen. Meine Zukunft? Ehrlich gesagt, werde ich wohl in ein anderes Land umziehen." "Ich habe lange nach einem Job gesucht. Aber jetzt ist es noch viel komplizierter geworden. Viele Arbeitgeber stellen keine Fachkräfte mehr ein. Viele Menschen haben ihren Job verloren, darum gibt es viel Konkurrenz. Viele sind davon betroffen. Und unsere Hochschule hat keinen Dekan mehr, er hat das Land mit seiner Familie verlassen. Wir spüren die Veränderungen sehr, zumindest in Moskau." "Es ist sehr schwer, Pläne zu machen. Das Leben hat sich dramatisch verändert. Ich fühle mich traurig und deprimiert. Keine Ahnung, was morgen oder übermorgen kommen wird." "Meine Pläne haben sich überhaupt nicht geändert. Alles wird gut." "Alles ist stabil und gut. Es hat sich nichts geändert." "Meine Pläne haben sich nicht geändert. Ich wollte wegen der Pandemie ohnehin nicht ins Ausland reisen. Russland hat viele interessante Orte zu bieten." "Nichts hat sich geändert, das ist doch keine große Sache. Wir haben schon Schlimmeres überstanden."

