von Stefan Schmitz Der Sicherheitsexperte Christian Mölling warnt vor Bestrebungen insbesondere in Deutschland und den USA, sich mit dem Status quo in der Ukraine und den Gebietsgewinnen Russlands abzufinden.

Der Sicherheitsexperte Christian Mölling warnt vor Bestrebungen insbesondere in Deutschland und den USA, sich mit dem Status quo in der Ukraine und den Gebietsgewinnen Russlands abzufinden. Er sagt im stern-Podcast "Ukraine – die Lage", es wäre gleich auf mehreren Ebenen falsch, die Entwicklung in der Ukraine von unserer Sicherheit zu trennen. Die Interessen der Ukraine und ihrer westlichen Partner seien zwar nicht völlig identisch, aber sie sähen sich der gleichen Herausforderung gegenüber. "Was uns eint ist, dass der Aggressor der gleiche ist, und die Motivation des Aggressors die gleiche ist: Er will das imperiale Russland wieder herstellen", sagt der Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Russlands Verhalten in den vergangenen Jahren belege dies ebenso wie die Rhetorik seiner Führung. Es wäre deshalb gefährlich, Russland nachzugeben. Daher dürfe es keine Bestrebungen geben, "diesen Krieg in ein vorläufiges Ende zu zwingen, weil man den Mut verliert auf der Seite des Westens – und das betrifft vor allem Washington und Berlin."

In den USA gehe es insbesondere um die Chancen von Präsident Joe Biden bei der anstehenden Präsidentschaftswahl. "Der Eindruck ist, dass die Amerikaner vor allem sagen, Biden will nicht als Kriegspräsident in den Wahlkampf gehen." Dagegen gewinne in Deutschland das Gefühl an Bedeutung, dass dieser Krieg unerträglich sei und daher nach Auswegen gesucht werden müsse. Gleichzeitig habe das Verständnis für den Zusammenhang zwischen dem Krieg in der Ukraine und der eigenen Sicherheit abgenommen. Mölling sagt: "In Deutschland ist es eher so, dass man sagt, wir haben ja von Anfang gesagt, irgendwann muss verhandelt werden – und irgendwann ist jetzt."

Russland schiebt Westen Verantwortung zu

Aus Möllings Sicht schiebt Russland dem Westen sehr geschickt und erfolgreich die Verantwortung dafür zu, dass bislang nicht verhandelt werde und es noch immer keinen Frieden gebe. "Da wird uns eine Karotte vor die Nase gehalten, die wir nie bekommen werden", sagt er mit Blick auf die Chancen, unter den jetzigen Bedingungen eine stabile Friedenslösung mit Russland auszuhandeln.

Für den Westen und die Nato bedeute Russlands Kurs, dass starke Streitkräfte nötig seien, um die eigene Sicherheit zu wahren. "Wir müssen jederzeit in der Lage sein, Russland auf dem Schlachtfeld schlagen zu können", sagt der Experte. Früher habe man nur gefordert, es müsse möglich sein, Russland aufzuhalten. Das reiche aber nicht mehr – es sei auch nötig, Russland gewonnenes Territorium wieder abzunehmen. "Das ist eine Änderung", betont er. Und warnt: "Wir rutschen zurück in eine Defensivlogik." Dies müsse verhindert werden.