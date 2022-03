Sehen Sie im Video: Molotow-Cocktail, Vakuum-Bombe und Gesang gegen russische Panzer – Videos zeigen Kriegs-Ereignisse.





















Die Kämpfe in der Ukraine gehen weiter.





Das Verifikationsteam von stern und RTL überprüft zahlreiche Videos des Krieges auf ihre Echtheit.





Dieses verifizierte Video zeigt, wie ein russischer Panzer aus einem Auto mit einem Molotowcocktail beworfen wird. Zahlreiche Ukrainer bewaffnen sich derzeit mit selbstgebauten Molotowcocktails.





Ein anderes auf Echtheit geprüftes Video zeigt die Explosion einer Vakuumbombe. Die Explosion sorgt für ein gigantisches Beben, gefolgt von starker Rauchentwicklung.





Ukrainische Medien berichten über die Detonation und lokalisieren sie im ukrainischen Okhtyrka. Die Explosion soll kilometerweit zu hören gewesen sein.





Der ukrainische Botschafter in Litauen postet diese Aufnahme, welche denselben Einschlag aus anderer Perspektive zeigen soll.





Dieses ebenfalls verifizierte Video zeigt Ukrainer, die eine russische Militärkolonne am Vormarsch hindern.





Mit Gesängen stellen sich die Einwohner in Tschernihiw Panzern in den Weg – und schaffen es so, die russischen Soldaten aufzuhalten.

