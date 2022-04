Unbekannte haben das Ehrenmal zur Erinnerung an die im Zweiten Weltkrieg gefallenen Soldaten der Roten Armee in Potsdam mit roter Farbe beschmiert. Die Tat soll sich bereits zwischen Montagabend und Dienstagmittag zugetragen haben, wie die Polizei in Brandenburg an der Havel mitteilt. Es seien Spuren gesichert und eine Anzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen worden. Fast 400 Gräber in der Anlage sowie das Ehrenmal erinnern an die in der Schlacht um Berlin gefallenen Sowjetsoldaten.



"Hier liegen Soldaten, die bei der Befreiung Potsdams ihr Leben gelassen haben", zitiert der Rundfunk Berlin-Brandenburg den Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung, Peter Heuer (SPD) zu dem Vorfall. Es gebe keinen nachvollziehbaren Zusammenhang mit dem aktuellen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Zuvor war schon das Sowjetische Ehrenmal in Berlin zwei Mal mit Farbe beschmiert worden.