Spektakuläre Rettungsaktion für den Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes (BND), Bruno Kahl. Kahl der in Kiew von dem russischen Angriff überrascht worden war. Kahl sei am Mittwoch für dringende Gespräche zur aktuellen Lage in die Ukraine gereist, teilt ein BND-Sprecher mit. Wegen der einsetzenden Kriegshandlungen und des gesperrten Luftraums über der Ukraine habe der Präsident die Rückreise am Donnerstag auf dem Landweg antreten müssen. Die Rückreise sei wegen der Flüchtlingsbewegungen schwierig und langwierig gewesen. Erst heute habe Kahl einen Grenzübergang zu Polen erreicht. Der BND-Präsident werde noch am Abend zurück in Berlin erwartet, so der Sprecher. Laut übereinstimmenden Medienberichten ist Kahl eskortiert in einem Schutzkonvoi über die Grenze gebracht worden.