Sehen Sie im Video: Moderator erlebt Explosion live, große Zerstörung in Charkiw – Neue Videos zeigen Ausmaß des Krieges.

















Der Krieg in der Ukraine geht weiter.





Das Verifikationsteam von stern und RTL überprüft zahlreiche Videos des Konfliktes auf ihre Echtheit.





Dieses verifizierte Video zeigt das Ausmaß des Krieges in der ostukrainischen Stadt Charkiw.





Die Umgebung rund um das Gebäude des ukrainischen Geheimdienstes steht in Flammen.





Auch dieses überprüfte Video macht deutlich, wie viel von Charkiw bereits zerstört ist.





Dieser CBS-Reporter erlebt am 3. März eine Explosion in Kiew live vor der Kamera.





Bei Twitter äußert sich der Journalist zu dem schrecklichen Ereignis:





„Zwei der größten Explosionen, die ich je erlebt habe.“





Diese auf Echtheit geprüften Aufnahme zeigt eine beeindruckende Blockade von Ukrainern, die das russische Militär blockieren.





Die Aufnahmen entstand in Enerhodar, das im Südosten der Ukraine liegt.

Mehr