Die Nato-Ostflanke ist derzeit in aller Munde. Aber wo hat das Militärbündnis seine Einheiten stationiert? Und wohin hat Deutschland seine Truppen entsendet? Ein Überblick:



Baltikum: Angesichts der bereits angespannten Situation mit Russland in den vergangenen Wochen hat Lambrecht Mitte Februar zusätzliche 350 Bundeswehrsoldaten zur Nato-Kampftruppe Enhanced Forward Presence (EFP) nach Litauen entsandt. Darüber hinaus ist die Luftwaffe acht Monate jährlich Partner des Nato Air Policing im Baltikum zum Schutz des Luftraums.



Ostsee: Als Reaktion auf den russischen Angriff entsendet die deutsche Marine wie am Freitag bekanntgegeben die Korvette "Erfurt" zur Verstärkung eines Nato-Einsatzverbands in der Ostsee. Zudem könnten weitere Schiffe folgen, diese müssen jedoch von anderen Missionen im Mittelmeer abgezogen werden.



Rumänien: Vor dem Hintergrund des russischen Einmarschs verdoppelte die Bundeswehr am Donnerstag auch die Zahl seiner auf dem rumänischen Luftwaffenstützpunkt "Mihael Kogalniceanu" in der Nähe vom Schwarzen Meer stationierten Eurofighter zur Luftraumüberwachung.



Polen: Bei den Nato-Truppen in Polen befindet sich derzeit nur ein mit 150 Soldaten eher kleines, ständiges Kontingent.