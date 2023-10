von Stefan Schmitz Marc Etzold und Bettina Sengling Wladimir Putin setzt darauf, dass die Militärhilfe aus dem Westen für die Ukraine schwindet – und Russland doch noch siegen kann.

Die Bewohner des ukrainischen Dorfes Hroza waren zusammengekommen, um Andrii Kozyr zu beerdigen, einen an der Front gefallenen Soldaten. Sie saßen um einen großen Tisch. Dann schlug die Rakete ein. In einem alten Autoreifen stapeln sich später Telefone, Geldbörsen und Ausweise der Opfer. Klingelnde Handys rufen nach Besitzern, die nicht mehr antworten. Ihre Überreste sind gebettet auf Geröll und Schutt. Weiße Leichensäcke liegen dicht aneinander, an einigen klebt Blut. Mehr als 50 Tote. Andriis Sohn Denys ist unter ihnen, so berichten es Zeugen, ebenso dessen Frau, Großmutter, Großvater, die Schwiegermutter.