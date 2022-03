Sehen Sie im Video: Putin spricht von "positiven Veränderungen", Selenskyj von "strategischem Wendepunkt".

























STORY: Bei den Gesprächen mit der Ukraine gibt es dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zufolge gewisse Fortschritte. Unterhändler hätten ihm mitgeteilt, es gebe bestimmte "positive Veränderungen", sagte er am Freitag bei einem Treffen mit seinem belarussischen Amtskollegen Alexander Lukaschenko. Putin fügte hinzu, dass die Gespräche "praktisch täglich" fortgesetzt würden. Einzelheiten nannte er nicht. Er werde aber Details bei seiner Unterredung mit Lukaschenko nennen, sagte Putin in seiner im Fernsehen übertragenen Stellungnahme. Bezüglich der Sanktionen sagte Putin, diese hätten Russland in den vergangenen Jahren nur stärker gemacht. „Wir haben in den Bereichen, in denen der Westen uns eingeschränkt hat, neue Kompetenzen erworben und alte wiederhergestellt, aber auf einem neuen technologischen Niveau. In dieser Hinsicht sind wir stärker geworden." Nach Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj befindet sich sein Land auf Siegeskurs. Man habe im Krieg mit Russland einen "strategischen Wendepunkt" erreicht, sagte Selenskyj in einer ebenfalls im Fernsehen übertragenen Ansprache. Es sei zwar unmöglich zu sagen, wie viele Tage noch gebraucht würden, um ukrainisches Land zu befreien. Aber man werde es schaffen. Selenskyj forderte die internationale Gemeinschaft auf, ihre Sanktionen gegen Russland weiter zu verschärfen.

