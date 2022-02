Trotz offenbar erster Ansätze für Verhandlungen, gehen die Kämpfe unvermindert weiter. So nehmen russische Truppen Kiew immer mehr in die Zange. Von Süden stoße eine große Kolonne russischer Militärfahrzeuge auf die ukrainische Hauptstadt vor, sagte der Berater des ukrainischen Innenministers, Vadym Denysenko, am Sonntag dem Portal "strana.news" zufolge. "Aber wir wissen, wo sie unterwegs sind, wohin sie unterwegs sind, und wir sind vorbereitet." Im Ort Wassylkiw wurde ukrainischen Angaben zufolge heftig um einen Flugplatz gekämpft. Unabhängige Bestätigungen für solche Angaben gibt es in der Regel nicht. Bisher griffen russische Truppen Kiew vor allem von Nordwesten und Nordosten an.