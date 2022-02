Die Großdemonstration in Berlin gegen den Krieg in der Ukraine stößt auf enormes Interesse. Nach Angaben einer Polizeisprecherin wird die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am frühen Nachmittag trotz weiteren Zustroms bereits "auf eine niedrige sechsstellige Zahl" geschätzt – also mindestens 100.000 Menschen. Der Bereich zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule sei unter Corona-Bedingungen bereits voll ausgelastet. Deswegen werde der Demonstrationsbereich bis zum S-Bahnhof Tiergarten und in die anderen Straßen um die Siegessäule auf dem Großen Stern ausgeweitet.

Das Veranstalterbündnis berichtet von 500.000 Menschen.