STORY: Feuerwehrleute eilten am Donnerstag zu einem brennenden Gebäude in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Nach einem russischen Raketenangriff war nach Angaben des Rettungsdienstes ein 25-stöckiges Wohngebäude teilweise zerstört worden sein. Es habe mehrere Verletzte gegeben, hieß es. Der Angriff soll weniger als eine Stunde nach dem Ende einer gemeinsamen Pressekonferenz von UN-Generalsekretär Antonio Guterres und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj stattgefunden haben. Die Enschlagstelle der Raketen soll nur 3,5 Kilometer vom Ort der Pressekonferenz entfernt gewesen sein. Guterres zeigt sich nach den Angriffen geschockt. Selenskyj warf der russischen Regierung vor, die UN demütigen zu wollen. Der Angriff erfordere eine angemessen starke Reaktion, sagte Selenskyj. Laut ukrainischen Angaben war die Stadt erstmals seit rund zwei Wochen mit Raketen beschossen worden. Zuvor hatte in Kiew eine relative Ruhe geherrscht, seitdem es den russischen Truppen nicht gelungen war, die Stadt einzunehmen und sie sich vor einigen Wochen zurückgezogen hatten. .

