Die Ukraine wartet einem Bericht zufolge weiterhin darauf, dass Deutschland eine Lieferung von 100 gebrauchten Panzern freigibt. Kiew habe sich in dieser Sache Ende vergangener Woche direkt ans Kanzleramt gewandt, berichtet die "Welt" unter Berufung auf ukrainische Regierungskreise. Bis gestern Abend sei jedoch kein Signal gekommen, ob die Genehmigung erteilt werde. Bei einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Kanzleramt am Freitag vergangener Woche habe eine Delegation um Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko die Forderung nach den Panzern vorgetragen, schreibt die Zeitung.



Es geht demnach um 100 Panzer des Typs Marder. Diese habe der größte deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall bereits am 28. Februar der Bundesregierung angeboten. Die Fahrzeuge stehen dem Bericht zufolge derzeit bei Rheinmetall, weil die Bundeswehr sie ausgemustert hat - für einen Einsatz in der Ukraine müssten sie generalüberholt werden. Das würde allerdings bis ins nächste Jahr dauern. Die Idee sei deshalb, dass die Bundeswehr eigene Marder-Panzer an die Ukraine abgibt und die entstehenden Lücken im kommenden Jahr mit den generalüberholten Mardern auffüllt.