Sehen Sie im Video: Leerlauf statt Ausbildung – russische Rekruten trinken und warten in der Kälte.









Diese Videos sollen russische Rekruten zeigen, die keine Ausbildung erhalten – sondern warten, grillen und trinken.





Mobilisierte Männer schlafen auf dem Boden und halten sich mit Lagerfeuern warm.





Die Clips der Wehrpflichtigen verbreiten sich in den sozialen Medien.





Das Verifikationsteam des stern nimmt die Videos genau unter die Lupe.





Das Ergebnis: Die Aufnahmen lassen sich keinem früheren Zusammenhang zuordnen und scheinen aktuell zu sein.





Der früheste auffindbare Upload der Videos erfolgt am 2. Oktober 2022.





Der Aufnahme-Ort lässt sich ebenfalls bestätigen: Beide Videos zeigen einen Komplex am Rande des 242. Trainingslagers der Fallschirmjäger bei Omsk.





Es ist somit sehr wahrscheinlich, dass es sich um authentische und aktuelle Videos von russischen Rekruten handelt.

Mehr