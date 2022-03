Durch den Angriffskrieg gegen die Ukraine wurden zahlreiche Sanktionen gegen Russland verhängt. Unter anderem dürfen russische Flüge nicht mehr über EU-Gebiet fliegen. Ein erster Flug zeigt nun die unangenehme Wirkung dieser Sanktion.

Der Ukraine-Krieg läuft für Russland und Wladimir Putin bislang nicht so einfach, wie er sich das ursprünglich wohl vorgestellt hatte. Hinzu kommt: Russland musste für den grundlosen Angriffskrieg empfindliche Sanktionen hinnehmen, von der teilweisen Herausnehme aus dem Swift-System über das Einfrieren von Geldern und Vermögen bis zu Verboten beim Handel mit bestimmten Produkten.

Ukraine-Krieg: Auswirkungen der Sanktionen zeigen sich an Flug von Russland nach Belarus

Die Auswirkungen einer weiteren Sanktion kann nun jedermann ganz konkret nachverfolgen: Seit letzter Woche hatten erste Länder Überflugverbote von russischen Flügen beschlossen, schließlich wurde daraus ein EU-weites Verbot. Davon sind in erster Linie Flüge von Russland in europäische Länder betroffen, allerdings zum Teil auch innerrussische Flüge oder Flüge in Länder, die bislang keine Sanktionen erlassen haben.

Ukraine-Krieg Russischer Luxus: Diese Oligarchen-Jachten sind noch immer unterwegs – zwei liegen in Hamburg 1 von 17 Zurück Weiter Zurück Weiter Name der Jacht: Anna (IMO:

Geschätzter Preis: 250 Millionen US-Dollar

Zuletzt gesehen: Antigua

Eigner: Dmitri Jewgenjewitsch Rybolowlew

Verdient sein Geld mit: Investments, Besitzer AS Monaco : Anna (IMO: 1012983 : 250 Millionen US-Dollar: Antigua: Dmitri Jewgenjewitsch Rybolowlew: Investments, Besitzer AS Monaco Mehr

Besonders betroffen ist davon eine Exklave Russlands, die neben dem großen, zusammenhängenden Staatsgebiet Russlands im Westen der Russischen Föderation und schon auf dem europäischen Kontinent liegt. Kaliningrad ist vom restlichen Staatsgebiet durch Litauen, Polen, Belarus und Lettland abgetrennt.

Flug von Kaliningrad nach Minsk: Mehr als eine Stunde Verspätung

Wer von Kaliningrad in noch nicht sanktionierende Länder fliegen möchte, muss nun empfindliche Umwege in Kauf nehmen: Die durchschnittliche Flugdauer von Kaliningrad ins belarussische Minsk beträgt laut dem Flugdatenportal Flightradar24 normalerweise nicht einmal eine Stunde. Da der Weg aber über Litauen geführt hätte, wurde daraus ein riesiger Umweg, der über einen schmalen internationalen Korridor zwischen Finnland und Estland hindurch und anschließend über russisches Staatsgebiet führte. Am Ende der Strecke hatte der Flug laut Flightradar24 eine stattliche Verspätung und eine Gesamtflugzeit von zwei Stunden und 24 Minuten.

Quellen: Sanktionstracker, Flightradar24