Russland hat angekündigt, am Donnerstag eine Waffenruhe für Mariupol einzuhalten. Damit soll die Evakuierung von Zivilisten aus der belagerten Hafenstadt in der Südukraine ermöglicht werden, teilte das russische Militär mit. Russland und die Ukraine hatten sich für Donnerstag auf erneute Evakuierungskorridore aus Mariupol geeinigt. Nach ukrainischen Angaben sollen die Friedensgespräche mit Russland am Freitag per Online-Verbindung fortgesetzt werden. Nach der letzten Verhandlungsrunde in der Türkei hatte die Ukraine vorgeschlagen, dass sich die beiden Staatsoberhäupter Selenskji und Putin treffen sollten. Russland entgegnete, dass noch mehr Arbeit an einem Vertragsentwurf geleistet werden müsse.