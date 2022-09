Nach fast sieben Monaten Krieg haben die Ukraine und Russland einen großen Gefangenenaustausch verkündet. Auch Offiziere des Asow-Regiments waren unter ihnen.

Sehen Sie im Video: Russland und Ukraine tauschen Gefangene aus.

Russland hat im Rahmen eines Gefangenenaustauschs nach Angaben des ukrainischen Staatschefs Wolodymyr Selenskyj 215 Ukrainer und ausländische Staatsbürger freigelassen. Darunter befänden sich auch Offiziere des Asow-Regiments, die bei der Belagerung von Mariupol gefangen genommen wurden. Kiew ließ im Gegenzug den prorussischen Politiker Viktor Medwedtschuk, einen Vertrauten von Kremlchef Wladimir Putin frei. Zudem 55 russische Soldaten, die während der ukrainischen Offensive im Gebiet Charkiw Anfang September gefangen genommen worden waren. Die von Moskau gesteuerten Separatisten in der Ostukraine gaben zehn Ausländer frei, die nach Vermittlung Saudi-Arabiens nach Riad ausgeflogen wurden. Selenskyj bezeichnete den Gefangenenaustausch als großen Erfolg. Die nun Freigelassenen seien Helden und würden sich in Sicherheit befinden. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erklärte nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu, der Austausch sei unter Vermittlung der Türkei zustande gekommen. Er nannte die Einigung demnach einen "wichtigen Schritt" hin zu einer Beendigung des Kriegs in der Ukraine.