Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) reist am Mittwoch zu einem dreitägigen Besuch in die baltischen Staaten Lettland, Estand und Litauen. Schwerpunkt der Gespräche Baerbocks werde die Reaktion von Europäischer Union, Nato und internationaler Gemeinschaft auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sein, teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin mit. Darüber hinaus werde es um aktuelle internationale, europapolitische und bilaterale Fragen gehen.



Baerbock will in der lettischen Hauptstadt Riga zunächst ihren Amtskollegen Edgars Rinkevics treffen. Auch ein Gespräch mit Regierungschef Krisjanis Karins ist geplant. Am Nachmittag wollte die Ministerin an Beratungen der drei baltischen Außenminister Rinkevics, Eva-Maria Liimets (Estland) und Gabrielius Landsbergis (Litauen) teilnehmen. Neben dem russischen Krieg in der Ukraine dürfte die Sicherheitslage in der Region Hauptthema sein. Zudem ist in Riga ein Besuch Baerbocks beim NATO Exzellenzzentrum für Strategische Kommunikation sowie ein Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft geplant.